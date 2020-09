Super Mario 3D All-Stars : (re)découvrez 10 secrets des trois classiques sur Nintendo Switch

Si Super Mario 3D All-Stars fait chauffer les claviers (voir ici) il fait aussi chauffer les manettes des possesseurs de Nintendo Switch qui n'ont pas résisté à l'appel des trois grands classiques de Nintendo, Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy Que vous connaissiez ou non, ces trois jeux, GameXplain a décidé de faire un petit voyage dans le temps en nous ressortant dix secrets plus ou moins connus (et sympas) dont certains vous ont peut-être échappé. Retrouvez donc leur vidéo ci-dessous (sur laquelle vous pouvez enclencher, si besoin des sous-titres en français) sachant qu'on vous fait un petit résumé des secrets parce qu'on est sympa.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur ce titre évènement, n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire en cliquant LA. Notez que Super Mario 3D All-Stars ne sera officiellement mis en vente que jusqu'au 31 mars 2021.

10 secrets à retrouver dans Super Mario 3D All-Stars

Super Mario Sunshine

Il y a beaucoup de dauphin dans Super Mario Sunshine ... A première vue, on se dit que c'est parce que l'action du jeu se déroule sur une île qui s'appelle Delphino mais aussi parce que dans la mer, il y a des dauphins... Mais que nenni. Il s'agit tout simplement d'un clin d'œil à la Dolphin qui était le nom de code de la GameCube comme la NX était celui de la Switch.

... A première vue, on se dit que c'est parce que l'action du jeu se déroule sur une île qui s'appelle Delphino mais aussi parce que dans la mer, il y a des dauphins... Mais que nenni. Il s'agit tout simplement d'un clin d'œil à la Dolphin qui était le nom de code de la GameCube comme la NX était celui de la Switch. Sur la plage Sirena, vous pouvez admirer une super vue du soleil couchant... Mais aussi, reconnaître la forme du pad GameCube !

Dans le même niveau, Mario affronte la Mega manta... Un boss (et un niveau) qui pourrait avoir été inspiré par... Shining de Stephen King ! C'est un peu tiré par les cheveux (dressés sur la tête) mais Nintendo aime bien s'inspirer du cinéma : Legend, King Kong, Alien ou encore S.O.S Fantômes... Donc, pourquoi pas ?

de Stephen King ! C'est un peu tiré par les cheveux (dressés sur la tête) mais Nintendo aime bien s'inspirer du cinéma : Legend, King Kong, Alien ou encore S.O.S Fantômes... Donc, pourquoi pas ? Dans l'Hôtel Delfino (toujours dans le même niveau) on peut repérer une petite référence à Luigi's Mansion sachant que les deux jeux sont de la même génération et sont donc connectés. J.E.T. et différents gadgets du jeu sont d'ailleurs l'œuvre du prof K.Tastroff !

Dans le niveau Port Ricco... Trois villageois se prélassent sur une bouée... Si vous réussissez à parler aux trois (ce qui n'est pas évident) vous avez un super cadeau... Ah, non. Vous recevez juste une vie et la satisfaction de l'avoir obtenue. Hourra

Super Mario Galaxy

Dans la galaxie de la salle de bain, il y a une référence à Pikmin sur la troisième étoile... Dans le même niveau certains croient reconnaître une Pokéball... D'autres références sont cachées dans le jeu notamment des fragments d'étoiles réunis en Rubis de Zelda...

Une galaxie du jeu est aussi une référence directe à Luigi(s Mansion

Super Mario 64