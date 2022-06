Super Bomberman R Online tirera sa révérence en décembre prochain

Disponible sur Nintendo Switch depuis le 27 mai 2021 , Super Bomberman R Online s'apprête à mettre fin à ses services pour des "causes diverses". Ce battle royal en ligne ne sera plus en service à partir du 1er décembre prochain et ce pour toujours. De plus l'achat de monnaie virtuelle et de pack premium est désormais indisponible et les joueurs sont cordialement invités à dépenser leurs Bombers et leurs packs premium d'ici la fin de la mise en service du jeu. Un petit texte expliquant la situation est disponible sur le site officiel de Konami, en voici notre traduction :

Merci d'avoir joué à SUPER BOMBERMAN R ONLINE. Ce service a continué à fonctionner avec le soutien de nombreux utilisateurs depuis son lancement en mai 2021, mais en raison de diverses circonstances, nous avons décidé de mettre fin au service sur toutes les plateformes le 1er décembre 2022 à 01:00:00 (UTC). La vente des pièces Bomber et des packs premium se terminera à le 1er juin 2022.

Nous demandons que tous les Bomber Coins inutilisés soient utilisés avant la fin du service.

Nous espérons que vous apprécierez le jeu jusqu'à la fin du service. La série "Bomberman" avance avec de nouveaux projets.

Nous espérons pouvoir vous informer de ce projet prochainement.

Merci pour votre soutien continu à la série "Bomberman".

Retrouvez notre test complet de ce battle royal Bomberman en cliquant ici. Qu'attendez-vous pour la suite de la licence culte ?