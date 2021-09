Super Bomberman R Online - La Saison 2 débute avec l'arrivée de Soma Cruz de Castlevania

Disponible depuis le 27 mai 2021 , Super Bomberman R Online propose aux joueurs de s'affronter dans un Battle Royale à grand coup de bombes dans des décors rappelant le début de la série de Konami. Afin de fêter le lancement de la saison 2 qui a lieu ce jour, un nouveau Bomber très spécial vient rejoindre les rangs des combattants : Soma Cruz de Castlevania : Aria of Sorrow.

Protagoniste de Castlevania : Aria of Sorrow et Castlevania : Dawn of Sorrow, Soma Cruz a la capacité de lâcher des chauves-souris sur les autres Bombers, qui perdent temporairement leurs capacités spéciales s’ils sont touchés par ces dernières. En plus de ce nouveau personnage, la Saison 2 accueillera également des batailles événements (détails annoncés prochainement). Chaque saison dure trois mois et apporte de nouveaux objets ainsi qu’un nouveau héro Bomber, qui peuvent être acquis uniquement pendant la durée de la saison. Soma Cruz est accessible à partir de de 500 Bomber Coins dans la boutique du jeu. Davantage d’objets cosmétiques tels que des costumes et des icônes sont disponibles dans le cadre du Gold Pass.