Super Bomberman R Online : un nouveau jeu gratuit explosif disponible sur Nintendo Switch

Les frères Bomber sont de retour dans cette version "battle Royale" gratuite de Super Bomberman R qui était sorti initialement en même temps que la Switch le 3 mars 2017 . Ici, on peut jouer gratuitement et affronter jusqu'à 64 joueurs en même temps sachant que l'on est toujours 4 par écran. Très sympa, le jeu paraitra parfois un peu déséquilibré face à certains joueurs qui feront office de boss de fin de niveau à cause de leurs capacités spéciales... Pour en savoir plus, retrouvez quelques captures d'écran ci-dessous ainsi que la fiche eShop du jeu et le détail du "premium pack, le DLC qui permet contre 9,99€ d'obtenir 14 personnages avec chacun des capacités spéciales...

En prime, retrouvez notre vidéo de notre première partie ci-dessous.