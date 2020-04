De nouveaux jeux Street Fighter sur Nintendo Switch restent une possibilité selon le producteur de la licence

Si la licence Street Fighter a fait rêver de nombreux joueurs sur Super Nintendo avec le second opus, les nouveaux épisodes ne se bousculent pas au portillon de la Nintendo Switch. Après la rumeur d'un Street Fighter V infirmée par EB Games, le producteur de la licence Yoshinori Ono est revenu sur le possible retour de cette dernière sur console Nintendo :

Depuis la sortie de Switch, nous avons sorti Ultra Street Fighter II et la collection Street Fighter 30e anniversaire pour cette plateforme. D'un point de vue commercial, ces deux titres ont été un succès. Nous constatons que de nombreux titres concurrents, dont Smash Bros. se débrouillent bien sur Switch et que les joueurs apprécient ce genre d'expériences sur cette plateforme. S'il y a une autre opportunité qui a du sens pour nous, nous envisagerions à nouveau le Switch. En ce qui concerne Street Fighter 5, il est actuellement exclusif à PS4 et PC. Cependant, comme mentionné ci-dessus, nous considérons que Switch est une plateforme importante pour tous les types de jeux.