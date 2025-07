Street Fighter 6 - L'emblématique Sagat de retour dans le Season Pass Year 3

Il a terrorisé les joueurs du premier Street Fighter, et il compte bien prouver en 2025 que Sagat c'est plus fort que toi ! Le pratiquant de boxe muay-thaï sera donc le premier personnage du Season Pass Year 3 de Street Fighter 6. Les joueurs qui le désireront pourront ainsi déchaîner l'esprit du tigre féroce à partir du 5 août prochain . D'ici-là, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du personnage et de son arène.

Vétérans et nouveaux venus vont pouvoir régner en maître (ou au moins essayer…) en incarnant le redoutable Sagat dans Street Fighter 6. Connu pour avoir été le boss final du tout premier Street Fighter, et un fidèle absolu de la série depuis, Sagat possède une palette de coups inspirée du muay-thaï, un art martial et un sport de combat originaire de Thaïlande, avec supplément boules de feu ! Sous le règne de Sagat, un nouveau stage appelé Proud Spire sera également disponible, proposant un paysage apaisant avec un temple et une statue de Bouddha en arrière-plan.

Sagat possède deux Costumes. Le premier est inédit, avec un style plus sombre inspiré du muay-thaï. Le second est une ode à son apparence dans Street Fighter II, où il porte un short de muay-thaï, ainsi que des lanières sur les mains et les pieds, pratique commune chez les combattants de muay-thaï. Le Costume 2 peut être obtenu dans le World Tour en maximisant les liens avec Sagat. Il peut aussi être acheté grâce à des Fighter Coins.

Le Year 3 Ultimate Pass et le Year 3 Character Pass, qui débloquent tous deux Sagat, les trois personnages à venir du Year 3 (C. Viper, Alex et Ingrid), ainsi que de nouvelles couleurs de costumes et des Drive Tickets, sont disponibles dès à présent à l'achat sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Les deux Pass sont disponibles en précommande sur Nintendo Switch 2. Le contenu inclus dans le Pass commencera à se déverrouiller à partir de la sortie de Sagat, le 5 août 2025.

Comme le montre le trailer de gameplay fraichement révélé, les mouvements de muay-thaï de Sagat se concentrent sur des coups percutants grâce à sa grande carrure qui lui permet également de donner des coups de pied solides avec une portée élevée :

High Tiger Shot : tire une décharge de ki vers l'avant pour frapper les adversaires debout. La vitesse de la décharge varie en fonction de la pression exercée sur le bouton.

: tire une décharge de ki vers l'avant pour frapper les adversaires debout. La vitesse de la décharge varie en fonction de la pression exercée sur le bouton. Low Tiger Shot : tire une décharge de ki vers l'avant qui peut toucher les adversaires accroupis.

: tire une décharge de ki vers l'avant qui peut toucher les adversaires accroupis. Tiger Uppercut : une puissante attaque anti-aérienne dont la version lourde peut être maintenue enfoncée pour envoyer les adversaires dans les airs.

: une puissante attaque anti-aérienne dont la version lourde peut être maintenue enfoncée pour envoyer les adversaires dans les airs. Tiger Knee Crush : un saut en avant suivi d’un puissant coup de genou.

: un saut en avant suivi d’un puissant coup de genou. Tiger Nexus : un tout nouveau mouvement spécial dans lequel Sagat frappe avec son genou avant d’enchainer avec un des trois coups de pied suivants : Mighty Tiger, Greedy Tiger ou Nova Tiger.

: un tout nouveau mouvement spécial dans lequel Sagat frappe avec son genou avant d’enchainer avec un des trois coups de pied suivants : Mighty Tiger, Greedy Tiger ou Nova Tiger. Tiger Cannon : le super art de Sagat de niveau 1, qui lui permet de tirer un puissant Tiger Shot.

: le super art de Sagat de niveau 1, qui lui permet de tirer un puissant Tiger Shot. Savage Tiger : le Super Art de niveau 2 de Sagat. Après que Sagat ait fait un bond en avant, ce Super Art peut être suivi de quatre coups différents au choix. Savage Tiger Raid : provoquant les dommages les plus élevés de toutes les options . Savage Tiger Zenith : envoie l'adversaire dans les airs et peut être suivi d'autres attaques. Savage Tiger Pendulum : permet à Sagat de changer de place avec son adversaire. Savage Tiger Stomp : laisse Sagat proche de l'ennemi, ce qui permet un meilleur « oki ».

: le Super Art de niveau 2 de Sagat. Après que Sagat ait fait un bond en avant, ce Super Art peut être suivi de quatre coups différents au choix. Tiger Vanquisher : le Super Art de niveau 3 de Sagat libère toute sa puissance dans une série de coups de pied dévastateurs suivi d’un uppercut bestial.

Les futurs personnages de Street Fighter 6 Year 3 qui rejoindront le casting sont C. Viper (automne 2025), Alex (début du printemps 2026) et Ingrid (fin du printemps 2026). Plus d'informations et de mises à jour sur Street Fighter 6 prochainement !