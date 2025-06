Street Fighter 6 - Une démo inédite disponible sur Nintendo Switch 2

Parmi les jeux du lancement de la Nintendo Switch 2, Street Fighter 6 avait fait forte impression auprès des joueurs qui n'avaient plus vu d'épisodes "récent" depuis Street Fighter 4 sur Nintendo 3DS. En attendant la sortie de notre test dédié, Capcom vient d'annoncer avoir mis à disposition des joueurs une démo inédite accessible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch 2. Une occasion idéale pour essayer le jeu avant de concrétiser votre achat.

Le moment est venu d'arpenter les rues ! Street Fighter™ 6, c'est la nouvelle évolution de la série Street Fighter™, avec trois modes de jeu distincts, des fonctionnalités de gameplay novatrices et l'ensemble des aspects visuels améliorés.

Luttez jusqu'à vous hisser au sommet avec du nouveau contenu et des modes exclusifs sur Nintendo Switch 2, comme le 1 vs 1 et les Matchs d'avatar par communication sans fil locale. Profitez de modes fun et inédits qui exploitent les capacités des Joy-Con™ pour Nintendo Switch, comme le Combat Gyro ou le Défi calories qui couronnera le joueur ayant brûler le plus de... calories justement ! Jouez en déplacement avec le mode sur table et accédez aux trois types de commandes (classiques, modernes, dynamiques) sur votre Joy-Con.