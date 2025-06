Street Fighter 6 - Les Character Pass sont sous forme de code pour les versions physiques

S'il ne fait aucun doute que financièrement parlant, l'achat de Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition est une bonne affaire sur Nintendo Switch 2, la version physique a dévoilé le 5 juin une faiblesse dont on aurait aimer se passer. Comme indiqué dans le nom, le titre inclut les DLC Character Pass Year 1 et Year 2 pour le prix conseillé de 59,99€. En version dématérialisée, les joueurs peuvent faire l'acquisition du jeu de base pour 39,99€, et acheter les DLC au prix unitaires de 29,99€, ou acheter l'édition regroupant les 2 DLC au prix de 59,99€.

Concernant la version physique, si nous savions que le jeu serait une game key, Capcom s'était gardé d'indiquer que les DLC seraient proposés sous la forme de code de téléchargement dans la boîte. Ce qui veut dire que si vous prêtez ou que vous revendez votre jeux physique, le joueurs suivant ne pourra profiter que du jeu de base, et passer à la caisse si il souhaite découvrir les DLC. Si vous hésitez encore à faire l'acquisition du jeu, une démo gratuite est également disponible sur l'eShop.

Source : Nintendo