Street Fighter 6 - Elena entame sa dangereuse danse en vidéo

Dernier personnage à rejoindre le casting de Street Fighter 6 via le Season Pass Year 2, Elena se dévoile ce jour dans un trailer virevoltant. Les joueurs pourront ainsi retrouver la belle pour les combats en ligne, mais également en tant que Maître dans le mode solo World Tour. Pour ceux qui découvriront le jeu avec la version Nintendo Switch 2 le 5 juin prochain, Elena sera disponible ce même jour sans frais supplémentaires.

Très appréciée des fans de la saga Street Fighter, Elena, la protectrice de la nature mettra en valeur son art martial mélangeant danse brésilienne, coups de pied et acrobaties, s’intégrant parfaitement aux mécaniques modernes introduites par Street Fighter 6. Elena arrivera avec un tout nouveau stage, « Reniala Remains », mettant en scène les plaines d'Afrique de nuit, avec des animaux sauvages en arrière-plan, le tout éclairé par la lune rougeoyante. Les joueurs pourront admirer et s’approprier les aériennes chorégraphies d’Elena dans les trois modes de jeu (Fighting Ground, Battle Hub et World Tour où elle fera office de nouveau Maître de combat).