Street Fighter 6 - Ingrid se dévoile dans un nouveau trailer

Quatrième et dernier personnage à rejoindre le Year 3 Character Pass de Street Fighter 6, le personnage d'Ingrid vient de s'offrir un trailer de présentation coloré sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Nous vous laissons apprécier son gameplay ci-dessous ainsi que sa palette de coups. Ingrid sera débloquée le 28 mai pour les joueurs qui possèdent ou achètent le Year 3 Ultimate Pass et le Year 3 Character Pass. Le Costume 1 d'Ingrid met en valeur son nouveau look de voyageuse interdimensionnelle, tandis que le Costume 2 reprend son apparence classique, avec son uniforme scolaire violet. Ingrid viendra compléter les personnages déjà sortis cette année : Sagat, C. Viper et Alex. Le Costume 3 des quatre personnages sera disponible au même moment qu’Ingrid.

Ingrid a fait sa première apparition dans Capcom Fighting Evolution en 2004, avant de rapidement transcender les limites de la réalité pour faire son entrée dans Street Fighter™ Alpha 3 MAX en 2006. Ingrid n'a jamais hésité à utiliser ses techniques magiques pour affronter ses adversaires, et sa dernière bande-annonce de gameplay dévoile les nouvelles techniques qu'elle déploiera dans Street Fighter 6. Sun Crests : Ingrid s'imprègne, jusqu’à quatre fois, de la puissance du soleil pour doter ses attaques de coups supplémentaires, d'une portée accrue et de possibilités de suivi.

: Ingrid s'imprègne, jusqu’à quatre fois, de la puissance du soleil pour doter ses attaques de coups supplémentaires, d'une portée accrue et de possibilités de suivi. Sun Shot : Ingrid projette devant elle une boule de lumière éblouissante qui marque une brève pause avant de repartir sous un angle ou à une vitesse différents, selon le bouton enfoncé et la durée de la pression.

: Ingrid projette devant elle une boule de lumière éblouissante qui marque une brève pause avant de repartir sous un angle ou à une vitesse différents, selon le bouton enfoncé et la durée de la pression. Sun Flare : Ingrid projette un rayon de lumière vers l'avant, avec des versions puissantes et légères qui dépensent ou accumulent respectivement des Sun Crests pour des options de combo.

: Ingrid projette un rayon de lumière vers l'avant, avec des versions puissantes et légères qui dépensent ou accumulent respectivement des Sun Crests pour des options de combo. Solar Burst : Ingrid projette un rayon de lumière en diagonale vers le bas lorsqu'elle est en l'air. Comme pour Sun Flare, la version légère stocke un Sun Crest, tandis que les autres versions utilisent des Crests pour amplifier leurs propriétés.

: Ingrid projette un rayon de lumière en diagonale vers le bas lorsqu'elle est en l'air. Comme pour Sun Flare, la version légère stocke un Sun Crest, tandis que les autres versions utilisent des Crests pour amplifier leurs propriétés. Sun Rise : une attaque tournoyante, avec des variantes légère, moyenne et lourde, qui peut ouvrir de puissantes opportunités de combos.

: une attaque tournoyante, avec des variantes légère, moyenne et lourde, qui peut ouvrir de puissantes opportunités de combos. Sun Veil : une contre-attaque qui annule les dégâts subis et renverse l'attaquant. Bien qu'elle puisse absorber les projectiles, elle n'arrête pas les Super Arts ni les attaques qui frappent plusieurs fois.

: une contre-attaque qui annule les dégâts subis et renverse l'attaquant. Bien qu'elle puisse absorber les projectiles, elle n'arrête pas les Super Arts ni les attaques qui frappent plusieurs fois. Vanishing Sun : une téléportation à courte portée vers trois destinations différentes pour semer la confusion chez les adversaires lors d'une attaque ou pour créer de la distance en défense.

: une téléportation à courte portée vers trois destinations différentes pour semer la confusion chez les adversaires lors d'une attaque ou pour créer de la distance en défense. Shining Sun : le Super Art de niveau 1 d'Ingrid, où elle attaque avec une série de coups de pied magiques.

: le Super Art de niveau 1 d'Ingrid, où elle attaque avec une série de coups de pied magiques. Order of the Sun : le Super Art de niveau 2 d'Ingrid lui permet de lancer un faisceau de lumière dans le ciel qui provoque une pluie de puissance solaire qui s'abat sur ses ennemis.

: le Super Art de niveau 2 d'Ingrid lui permet de lancer un faisceau de lumière dans le ciel qui provoque une pluie de puissance solaire qui s'abat sur ses ennemis. Cosmic Ray : le Super Art de niveau 3 d'Ingrid donne un aperçu de sa puissance ultime lorsqu'elle lance un rayon d'énergie capable d'atteindre des adversaires même de l'autre côté de l'écran.