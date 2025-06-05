Street Fighter 6 - C.Viper fait une entrée électrisante dans le roster

Apparue pour la première fois dans Street Fighter IV, l'agent infiltré Grace Hill, plus connue des joueurs sous le nom de C.Viper est désormais directrice de recherche chez SiRN, et est bien décidée à venir en découdre sur Street Fighter 6. Disponible via le DLC Character Pass Year 3 ou en achat individuel, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

C. Viper peut être acquise à travers le Year 3 Character Pass, le Year 3 Ultimate Pass, ou individuellement grâce aux Fighter Coins. Deux costumes seront disponibles pour C. Viper. Le premier reflète son nouveau rôle chez SiRN. Le deuxième s'inspire de son look original et peut être obtenu avec des Fighter Coins ou en maximisant les liens avec elle dans le World Tour.

C. Viper utilise une puissante combinaison de gadgets high-tech dans ses gants et ses bottes pour augmenter ses attaques et sa mobilité, ce qui fait d'elle une combattante féroce et complexe. Les joueurs peuvent s'attendre à des feintes diaboliques, à une verticalité insaisissable et à de nombreuses combinaisons secrètes, de sorte que même lorsque C.Viper est à court de ressources, elle n'est jamais à court d'options.