Street Fighter 6 - C. Viper et les Costumes 4 se dévoilent en vidéo

Prochaine combattante à rejoindre le DLC Year 3 de Street Fighter 6, C. Viper a fait une apparition remarquée à l'occasion de l'EVO 2025 qui s'est déroulé ce week-end. Nous vous laissons découvrir le teaser de la combattante ci-dessous, accompagnée d'un nouveau set de costumes.

Avant les matchs du Top 8 de Street Fighter 6, Capcom a dévoilé le teaser de C. Viper, le deuxième personnage à entrer sur dans l’arène durant l'Année 3. Une séquence où on la voit analyser l'hologramme de M. Bison pour déterminer sa prochaine action et l'arrêter avant qu'il ne recommence à faire le mal.

D’ici la sortie de C. Viper, les joueurs pourront mettre la main sur Sagat, l'empereur du Muay Thai, qui entrera dans la mêlée le 5 août sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, et PC (Steam) ! Ils pourront incarner l'esprit du tigre féroce sur le tout nouveau stage, Proud Spire, avec son nouveau look ou son Costume 2 inspiré de son apparence dans Street Fighter™ II.

Le Year 3 Ultimate Pass et le Year 3 Character Pass, qui débloquent tous deux Sagat, les trois personnages à venir du Year 3 (C. Viper, Alex et Ingrid), ainsi que de nouvelles couleurs de costumes et des Drive Tickets, sont disponibles dès à présent à l'achat sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Les deux Pass sont disponibles en précommande sur Nintendo Switch 2. Le contenu inclus dans le Pass commencera à se déverrouiller à partir de la sortie de Sagat, le 5 août 2025.