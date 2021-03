Story of Seasons : Pioneers of Olive Town récapitule ses nouveautés dans sa bande-annonce de lancement

Vous le savez sûrement déjà mais le 26 mars prochain sort Monst Story of Seasons : Pioneers of Olive Town sur Nintendo Switch. À quelques jours de sa sortie, le titre s'offre une superbe bande-annonce de lancement qui résume (en anglais) les fonctionnalités et activités-clés qui seront mises à votre disposition dans ce nouvel épisode de la saga Story of Seasons.

Cette fois-ci les pionniers sont à l'honneur et le jeu vous permettra de vivre cet épisode avec une période complétement inédite pour cette licence. Ce changement n'opère par contre qu'en apparence seulement puisque vous devrez effectivement vivre comme à l'époque mais vous recevrez néanmoins des touristes aux styles plus modernes dans votre ville. C'est avant tout sur le plan visuel que ces nouveautés sont présentes puisque nous voyons dans la bande-annonce de véritables tenues d'époque et des bâtiments aux looks anciens.

Allez-vous craquer pour ce nouveau Story of Seasons sur Nintendo Switch ?