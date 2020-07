Story of Seasons : Friends of Mineral Town trailer lancement

Dernier projet de Marvelous, Story of Seasons : Friends of Mineral Town est le remake du jeu qui se présentait encore en 2003 sous le nom Harvest Moon sur GBA. Outre de nouveaux graphismes, cet opus propose également du contenu supplémentaire comme de nouveaux animaux, de nouvelles activités, ainsi que de nouvelles âmes à conquérir pour vivre votre vie de fermier à deux et une traduction multi-langue incluant le français.

Disponible depuis le 10 juillet sur Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous le trailer officiel de lancement, et vous pouvez également retrouver notre test complet juste ici.