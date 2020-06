Story of Seasons : Friends of Mineral Town - Nos fermiers à l'action dans un nouveau trailer

Attendu pour le 10 juillet 2020 sur Nintendo Switch, XSEED a également annoncé à l'occasion du PC Gaming Show que Story of Seasons : Friends of Mineral Town s'offrirait une sortie sur PC le 14 juillet prochain. Pour l'occasion, un nouveau trailer a été dévoilé par l'éditeur, nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

A propos du jeu :

Sorti à l'origine sur Game Boy Advance en 2003, Story of Seasons : Friends of Mineral Town est un remake complet qui permettra aux fans de la série de revisiter le monde charmant de Mineral Town, tout en le présentant à une nouvelle génération d'agriculteurs. Dans ce cadre paisible, les joueurs feront pousser des cultures, prendront soin des animaux et noueront des relations avec les villageois.

Caractéristiques principales :