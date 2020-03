Story of Seasons : Friends of Mineral Town s'offre une date de sortie occidentale

Mieux vaut tard que jamais comme on dit ! Marvelous vient enfin de communiquer sur la date de sortie occidentale de Story of Seasons : Friends of Mineral Town. Préparez vos agendas, le titre sera officiellement disponible en Europe et en Australie à partir du 10 juillets 2020 . Et cerise sur le gâteau, Story of Seasons : Friends of Mineral Town embarquera également une traduction des textes en anglais, allemand, espagnol... et en français !

Afin de patienter jusqu'à cet été, nous vous laissons découvrir ci-dessous le tout dernier trailer du jeu, ainsi qu'un tweet avec les aperçu des traductions (et déjà une petite coquille pour le français).

A propos de Story of Seasons : Friends of Mineral Town Sorti à l'origine sur Game Boy Advance en 2003, Story of Seasons : Friends of Mineral Town est un remake complet qui permettra aux fans de la série de revisiter le monde charmant de Mineral Town, tout en le présentant à une nouvelle génération d'agriculteurs. Dans ce cadre paisible, les joueurs feront pousser des cultures, prendront soin des animaux et noueront des relations avec les villageois. Caractéristiques principales : Redécouvrez l'une des entrées les plus appréciées de STORY OF SEASONS : Ce remake du jeu classique de Nintendo Switch conserve le gameplay captivant, les personnages colorés et le charme rustique de la version originale de la version Game Boy Advance de 2003. Avec des visuels HD d'une douceur beurrée et une ré-imagination réconfortante du lieu emblématique, les vétérans et les nouveaux venus de la série se retrouveront bientôt accueillis par les doux rythmes de Mineral Town.

Vivez la vie simple de Mineral Town : exploitez la puissance de la nature en redonnant vie à la ferme de votre grand-père, en vous occupant des cultures et en élevant du bétail pour gagner votre vie. Avec plus de 20 variétés de cultures à faire pousser et des animaux allant de l'alpaga au lapin angora, aucun jour n'est pareil au cycle des saisons et de nouvelles compétences vous attendent.

Forgez des liens d'amitié avec les habitants de la ville et gagnez leur cœur : Mineral Town est pleine de visages amicaux prêts à vous aider à trouver vos marques dans votre nouvelle ville natale. Faites connaissance avec les habitants et apprenez leurs histoires tout au long de votre vie quotidienne, et vous pourriez même trouver l'amour en cours de route !

Des activités à foison pour les jours de repos de la ferme : Qu'il s'agisse de faire des courses de chevaux, d'attraper une truite ou de mettre en valeur votre créativité culinaire, le calendrier chargé de festivals fait qu'il n'y a jamais un jour ennuyeux à Mineral Town. Si vous recherchez un moment plus calme, emmenez-vous à la source d'eau chaude locale, plongez dans les mines ou découvrez les secrets saisonniers de la ville.

Publié en Europe et en Australie par Marvelous Europe Limited, Story of Seasons : Friends of Mineral Town pour Nintendo Switch est disponible en précommande auprès des détaillants sélectionnés. De plus amples informations sont disponibles sur le site officiel. Ce jeu a été classé PEGI 12, USK 0 et PG.