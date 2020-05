Story of Seasons : Friends of Mineral Town - Les relations et mariages gay intégrés au jeu

Remake de Harvest Moon : Friends of Mineral Town paru initialement en 2003 sur Game Boy Advance, Story of Seasons : Friends of Mineral Town fera son arrivée sur Nintendo Switch l e 10 juillet prochain . Préparant le terrain à la sortie du titre en occident, XSEED Games a commencé à tenir un blog sur son site officiel nous permettant d'en apprendre davantage sur les nouveautés de ce remaster, et une va venir chambouler l'univers des bachelors et bachelorettes.

Si la version japonaise avait effectué un premier pas timide vers les relations homosexuelles entres notre avatar et les prétendants, ajoutant le statut de meilleurs amis pour vivre sous le même toit quelque soit le sexe de votre personnage de cœur, Marvelous est allé plus loin dans les versions occidentales en remplaçant ce système par le mariage comme pour les relations entre deux personnages de sexe différent. Chaque bachelor aura en effet l'icône de cœur caractéristique de leur capacité à se marier avec votre personnage. Un changement qui devrait donc faire plaisir à ceux qui réclamaient cette fonctionnalité depuis plusieurs opus.

Un changement majeur entre la version originale et le remake, ainsi qu'entre notre version et la version japonaise, concerne ce qui a été appelé le système des "Meilleurs amis" dans la version japonaise, où le personnage du joueur peut former un partenariat à vie avec un personnage du même sexe. Dans notre version, ce système sera simplement appelé "mariage", et la relation entre les couples de même sexe sera traitée de la même manière que celle des couples de sexe opposé. Cela a mis du temps à être intégré dans la série STORY OF SEASONS, mais le producteur a soutenu notre décision dès le début du développement. Un changement mineur mais important pour les versions nord-américaine et européenne de Friends of Mineral Town est que "l'icône du coeur" indiquant l'affinité romantique d'un candidat au mariage pour le joueur s'affichera pour tous les candidats au mariage dès le début du jeu, alors que dans la version japonaise, elle ne s'affichera pour les candidats du même sexe qu'après avoir avoué et commencé à sortir ensemble.

Source : Xseedgames