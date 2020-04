Un nouveau jeu Story of Seasons est en cours de développement

Alors que les fans de simulation agricole attendent impatiemment l'arrivée de Story of Seasons : Friends of Mineral Town sur Nintendo Switch pour le 10 juillet 2020 , il semblerait que Marvelous se soit déjà retroussé les manches concernant le futur de la série. C'est dans une interview accordée au Famitsu de cette semaine que le directeur de la licence Hikaru Nakano a annoncé que le prochain épisode de la licence était bel et bien en préparation, sans pour autant préciser de date de sortie ni de support.

Les premiers Story of Seasons étant sortis sur Nintendo 3DS, et le dernier remake en date Story of Seasons : Friends of Mineral Town étant attendu sur Nintendo Switch, il y a de très forte chance que ce nouvel opus voit également le jour sur consoles Nintendo. Il ne nous reste plus qu'à patienter pour avoir de nouvelles informations sur le sujet.