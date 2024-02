SteamWorld Build - Le DLC Dorado Crest est disponible gratuitement sur Nintendo Switch

Disponible depuis décembre dernier sur Nintendo Switch, SteamWorld Build continue de s'enrichir de ces dernières semaines par le biais de mise à jour. Dernier contenu en date, Dorado Crest est désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, apportant de nouvelles maps sur le thème mésoaméricain.

Avec la mise à jour Dorado Crest, vous obtiendrez le nouveau "site sacré" de style pyramidal d'Amérique centrale comme bâtiment de récompense qui donne aux joueurs un bonus unique pour le prochain passage, et l'accès à 12 nouveaux éléments de décor environnemental, dont des pyramides, un foyer et des statues. Dorado Crest fait suite à la récente mise à jour gratuite Jingle Bolts et d'autres contenus gratuits sont prévus pour les joueurs au cours de l'année 2024.