SteamWorld Build - L'hiver s'invite dans le désert avec la mise à jour Jingle Bolts

Sorti le 1er décembre 2023, SteamWorld Build bénéficie déjà de sa première mise à jour gratuite. Dénommée Jingle Bolts, cette dernière apporte littéralement la neige dans le désert. Disponible gratuitement dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, Thunderful et The Station ont annoncé que d'autres mise à jour gratuites seront proposées dans le courant de l'année 2024.

Avec la mise à jour Jingle Bolts, les terres sauvages de l'Ouest dans lesquelles vous construisez votre propre ville SteamWorld se transforment en un pays des merveilles enneigé où même vos citoyens adoptent l'esprit des fêtes avec des chapeaux de Noël et des têtes de bonshommes de neige. La ville est prête à être décorée avec une foule de nouveaux objets sur le thème des fêtes, notamment des arbres de Noël, des clôtures en sucre d'orge, des bonshommes de neige et même un traîneau à cadeaux.