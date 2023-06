SteamWorld Build s'offre un nouveau trailer à l'occasion du Future Game Show

C'est à l'occasion du Future Game Show s'étant déroulé le 10 juin que Thunderful et The Station ont décidé de communiquer de nouvelles informations sur SteamWorld Build. Outre le fait qu'une démo sera disponible à l'occasion du prochain Steam Next Fest, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer en date du jeu. Pour rappel, SteamWorld Build sera disponible courant 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Dans SteamWorld Build, vous êtes l'architecte d'une ville minière SteamWorld. Posez des fondations et construisez des maisons pour vos citoyens steambots, nourrissez-les et offrez-leur un divertissement de qualité. Vous vous aventurerez également dans la mine abandonnée qui se trouve sous votre ville et qui, selon la rumeur, contient des technologies anciennes qui sont la clé pour échapper à une catastrophe imminente. Utilisez les ressources naturelles en surface et les abondants minerais enfouis dans la mine pour développer votre ville. Encouragez de nouveaux niveaux résidentiels à se joindre à la quête pour creuser plus profondément, déterrer des richesses indicibles et finalement les aider à quitter la planète !