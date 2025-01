SteamWorld Build - Super Rare Games nous propose une version physique pour ce début d'année sur Nintendo Switch

Vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir SteamWorld Build et vous voulez profiter de ce début d'année 2025 pour le faire ? Super Rare Games, Thunderful et The Station ont pensé à vous avec un tout nouveau partenariat pour proposer le jeu de construction en version physique à partir du 9 janvier 2025 . Ce sont en tout 4000 copies Nintendo Switch et 2000 copies PS5 qui seront disponibles sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

CONSTRUISEZ

Soyez l’architecte d’une ville minière dans SteamWorld ! Commencez par ériger des maisons pour vos citoyens (des robots à vapeur), nourrissez-les et offrez-leur des divertissements endiablés.

Sous votre ville, il y a une mine abandonnée, et les rumeurs qui courent disent qu’on y trouverait une ancienne technologie en abondance, laquelle serait la clé pour pouvoir échapper à l’apocalypse imminente. Utilisez les ressources naturelles présentes à la surface et les minerais enfouis sous terre dans la mine pour développer votre ville. Encouragez les nouveaux résidents à se joindre à votre quête afin de creuser encore plus profond et de déterrer des richesses colossales, ce qui, à terme, leur permettra de se barrer de cette planète !

GÉREZ

Tandis que la ville s’étend dans toutes les directions, de nouveaux types de créatures à vapeur rejoignent la colonie, et leurs besoins sont toujours plus compliqués à satisfaire. Pour parvenir à contenter tout le monde, vous devrez veiller à ce que chaque habitant trime le plus possible.

Achetez des éléments afin d’augmenter l’efficacité des bâtiments. Assurez la circulation continue des ressources entre la mine et la surface en accélérant la cadence des mineurs grâce à des chocs électriques stimulants. Ou bien allez faire du troc à la gare locale afin d’obtenir ce dont vous avez besoin. C’est à vous de choisir !

CREUSEZ ET EXPLOREZ

Tandis que vous creuserez toujours plus profond sous terre pour dénicher des trésors, vous finirez par être vous-même une cible convoitée. Défendez vos ouvriers contre des créatures terrifiantes et évitez que les parois de la mine ne s’effondrent tandis que vous explorez les niveaux les plus profonds de celle-ci.