SteamWorld Build officiellement annoncé pour début décembre sur Nintendo Switch

Nouveau projet de Thunderful et de son studio interne The Station, SteamWorld Build attise la curiosité des joueurs depuis son annonce en début d'année. La patience des joueurs va bientôt payer car nous avons eu confirmation que le city-builder sera officiellement disponible à partir du 1er décembre 2023 sur Nintendo switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu qui officialise cette date de sortie.

En tant qu'architecte d'une ville minière de SteamWorld, construisez des maisons pour vos citoyens steambots, nourrissez-les et offrez-leur un peu de divertissement. Aventurez-vous dans la mine abandonnée qui se trouve sous votre ville et dont on dit qu'elle renferme une technologie ancienne qui permet d'échapper à une catastrophe imminente. En utilisant les ressources naturelles en surface et les minerais abondants enfouis sous terre, développez votre ville, stimulez de nouveaux niveaux résidentiels à se joindre à la quête pour creuser plus profondément, déterrer des richesses inouïes et finalement les aider à quitter la planète en toute hâte !