Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition est disponible

Les amoureux de simulation de vie qui possèdent une Nintendo Switch 2 ont du être ravis de constater que Stardew Valley a eu le droit à sa Nintendo Switch 2 Édition cette semaine. La mise à niveau est proposée gratuitement pour les possesseurs de la version Nintendo Switch, et propose entre-autres le mode Souris, ainsi qu'un mode multijoueur à 4 en écran splité. Le développeur ConcernedApe a également annoncé que la màj 1.7 était encore en cours de développement et devrait sortir dans le courant de l'année 2026 avec du contenu additionnel.

Vous avez hérité de la vieille ferme de votre grand-père à Stardew Valley. Servez-vous de vieux outils et de quelques pièces pour démarrer une nouvelle vie à la campagne.

Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l'abandon en terre prospère ? Depuis l'arrivée de l'entreprise Joja Corporation, tout a changé et votre tâche ne sera pas simple. Le centre communautaire, auparavant le lieu le plus animé du village, est désormais en ruine. Mais la vallée regorge d'opportunités.

Avec un peu de persévérance, vous pourriez bien être celui ou celle qui rendra à Stardew Valley sa grandeur d'antan !