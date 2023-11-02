STAR OCEAN: THE SECOND STORY R est disponible sur Nintendo Switch 2

Initialement sorti en novembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, STAR OCEAN: THE SECOND STORY R vient de s'offrir une sortie ce jou r sur Nintendo Switch 2. Square Enix continue effet de proposer un bon nombre de ces titres sortis ces dernières années sur Nintendo Switch en versions améliorées sur la nouvelle console hybride de la firme japonaise. Malheureusement pour les possesseurs de la version Nintendo Switch, aucun patch de mise à niveau n'est au programme, et les sauvegardes ne sont pas compatibles non plus.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R redonne vie au célèbre RPG de 1998 grâce à un superbe style 2,5D qui allie de superbes graphismes en 3D à des personnages en pixels 2D empreints de nostalgie. Les joueurs peuvent choisir entre la bande-son originale et une nouvelle bande-son réarrangée et profiter des voix en japonais et en anglais, avec des doublages interprétés par les membres de la distribution originale. Il est même possible de choisir, pour le doublage japonais, entre la distribution originale nouvellement enregistrée et celle de STAR OCEAN: Second Evolution (version PlayStation®Portable). De nombreuses améliorations de confort de jeu modernisent l’aventure, telles que le déplacement rapide et une présentation améliorée des compétences, des spécialités et de la création d’objets.

Dans STAR OCEAN THE SECOND STORY R, Claude, un officier de la Fédération, cherche un moyen de rentrer chez lui après avoir été téléporté sur une planète sous-développée. Une rencontre fortuite avec une jeune fille nomméeRena les unit dans une quête visant à sauver son peuple, comme l’avait prédit une ancienne prophétie. Les joueurs peuvent choisir de commencer le jeu avec Claude ou Rena : leurs points de vue et leurs alliés potentiels varient enfonction de ce choix. Ils découvriront des combats en temps réel au rythme effréné, un système de compétences approfondi et des « actions privées », qui permettront aux joueurs de renforcer leurs liens avec les membres de leur groupeet de débloquer plusieurs fins différentes.

De plus, pour une durée limitée, STAR OCEAN THE SECOND STORY R et d’autres titres phares de la franchise sont en promotion sur certaines plateformes :