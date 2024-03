Star Ocean The Second Story R s'offre du contenu supplémentaire avec sa dernière mise à jour

Sorti depuis novembre dernier sur Nintendo Switch, STAR OCEAN THE SECOND STORY R reste à ce jour une excellente surprise pour ceux qui souhaitent redécouvrir le second opus de cette saga dans des conditions optimales. Que vous ayez terminé l'aventure ou non, la dernière mise à jour du jeu disponible dès à présent risque fort de vous pousser à continuer votre aventure. Le détail de la mise à jour est disponible ci-dessous :

Ajout d'un nouveau niveau de difficulté : le mode Chaos Le mode Chaos est un nouveau niveau de difficulté dynamique et particulièrement éprouvant. Ajout d'ennemis de raid : les Dix sages Cette nouveauté vous permet d'affronter individuellement les Dix sages.

Chacun des sages sera pourvu d'une attaque spéciale unique en son genre. Ajout de personnages d'assaut : les Dix sages Une fois les nouveaux ennemis de raid vaincus, vous recevrez un joyau correspondant à chaque sage. Ces joyaux permettront d'ajouter les Dix sages aux assauts. Illustrations De superbes nouvelles illustrations de personnages réalisées par le concepteur de personnages Yukihiro Kajimoto seront débloquées au cours de divers événements dans le jeu. Ces illustrations représentent les PNJ suivants : Regis, Allen, Mariana, Éléanor, Clyde et Leifath.

Vous aurez la possibilité d’admirer chaque illustration débloquée au fil de l'histoire, y compris les illustrations des personnages jouables, depuis l'écran-titre du jeu. Ajout des Fins Vous pouvez désormais consulter tous les schémas de fin débloqués grâce à la nouvelle rubrique Fins, située dans l'option « Spécial » de l'écran-titre. Objets additionnels La version 1.10 inclut une variété d'armes, d'équipement et d'accessoires pour les personnages. Ces objets additionnels seront disponibles une fois l'histoire principale terminée.

Vous avez désormais la possibilité de réinitialiser les niveaux de vos personnages tout en conservant les objets obtenus. Ainsi, vos personnages continueront d'évoluer en Nouvelle partie +.