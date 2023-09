STAR OCEAN THE SECOND STORY R s'offre une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch

Licence désormais culte de Square Enix, STAR OCEAN revient en 2023 avec le remake de son second opus sous le nom de STAR OCEAN THE SECOND STORY R. Si nous n'avons pas eu l'occasion de le voir à l'occasion du Nintendo Direct, Square Enix a tout de même fait plaisir aux joueurs en mettant à disposition une démo jouable accessible dès maintenan t. Cette dernière comprend trois villes, deux donjons et deux boss. Les joueurs pourront découvrir tous les détails des premières heures du jeu, sélectionner leur protagoniste, faire des combats avec une équipe de trois personnages et s'habituer aux nouvelles fonctionnalités du jeu telles que les Assauts et les Ruptures. De plus, la sauvegarde pourra être transférée sur la version complète du jeu qui sera disponible le 2 novembre 2023 .

Un remake en 2,5D du RPG culte de 1998, deuxième épisode de la série STAR OCEAN : STAR OCEAN THE SECOND STORY R associe de magnifiques environnements en 3D à de nostalgiques personnages pixelisés en 2D, proposant ainsi aux joueurs un RPG classique agrémenté d'un gameplay modernisé. La bande-son réorchestrée, les nouveaux paramètres de difficulté et les nombreuses améliorations de confort sont autant de facteurs renforçant ce qui a fait le succès du jeu original, comme son système de combat nerveux en temps réel, la richesse des compétences disponibles et les actions privées, qui permettent aux joueurs de faire évoluer leur relation avec les membres de l'équipe afin de débloquer des fins différentes.

Star Ocean: The Second Story R

Source : Nintendo