STAR OCEAN THE SECOND STORY R aura le droit à une version physique et une traduction française en novembre sur Nintendo Switch

STAR OCEAN est bien partie pour être la nouvelle licence de Square Enix semble à avoir le droit à une remise au goût du jour. Après STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R disponible depuis décembre 2019, c'est au tour du second opus STAR OCEAN THE SECOND STORY R à avoir le droit à une sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents. La dernière bande-annonce du jeu dévoilée ce jour par Square Enix nous a permis d'apprécier le nouveau moteur graphique, ainsi qu'une confirmation que le titre sera disponible en versions physique et dématérialisée, avec en bonus des sous-titres en français. STAR OCEAN THE SECOND STORY R sera officiellement disponible à partir du 2 novembre 2023 .

STAR OCEAN THE SECOND STORY R reprend vie grâce au charme de la 2.5D, qui allie de superbes environnements en 3D à des personnages en pixel art, et propose à la fois un RPG classique et une expérience de gameplay moderne. Les joueuses et les joueurs y retrouveront une partie des éléments qui ont rendu le jeu d'origine mémorable, ainsi que des éléments de gameplay inédits, comme des combats frénétiques en temps réel et des mécaniques permettant d'user de stratégie, une progression de l'équipe personnalisable grâce à une gamme de compétences, notamment la cuisine, le travail du métal, et bien d'autres encore. Trois nouveaux modes de difficultés ont également été ajoutés : « TERRE », soit l'expérience de jeu classique, « GALAXIE », pour les personnes cherchant un défi à relever, et « UNIVERS » pour les personnes expérimentées désirant mettre leurs talents à l'épreuve.

L'histoire commence lorsque Claude, un officier de la Fédération se retrouve sur une planète mystérieuse. En cherchant comment rentrer chez lui, il rencontre une jeune fille et se retrouve embarqué dans une quête pour sauver son peuple, tout comme l'annonçait une ancienne prophétie. Les joueuses et les joueurs commenceront leur aventure avec Claude ou avec Rena. Leur choix modifiera les événements et les alliés disponibles. Ils en apprendront davantage sur leurs compagnons grâce au système unique d'actions privées, qui leur permettra de nouer relations avec eux et de débloquer différentes fins.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R proposera les textes et les voix en anglais et japonais dès son lancement, avec les voix du cast original. Les sous-titres en français, italien, allemand et espagnol seront disponibles au lancement du jeu grâce à une mise à jour.