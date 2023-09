STAR OCEAN THE SECOND STORY R dévoile sa cinématique d'introduction

Si vous êtes un amateur de J-RPG, STAR OCEAN THE SECOND STORY R est un des titres à ne pas louper sur Nintendo Switch. Le remake en 2,5D de ce grand classique sera officiellement disponibe à partir du 2 novembre sur Nintendo Switch supports concurrents, et afin de patienter, nous vous proposons de découvrir la cinématique d'introduction du jeu ci-dessous.

Cette cinématique d’introduction, alliant des scènes d’action intenses à une musique entrainante, a été réalisée par la société de production d’animation "Yostar Pictures". La chanson "stella", qui est le thème de STAR OCEAN THE SECOND STORY R, a été écrite par le duo japonais SUIREN composé du vocaliste Sui et du pianiste et arrangeur Ren.