Star Fox est disponible sur Nintendo Switch 2

C'est ce jeudi 25 juin que Nintendo et Velan Studios proposent aux joueurs un retour dans le temps avec la sortie de Star Fox sur Nintendo Switch 2. Une occasion idéale pour (re)découvrir le début des aventures de Fox Mc Cloud et de ses acolytes de l'équipe Star Fox. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test dédié est accessible dans nos colonnes. Et nous vous laissons également apprécier le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Fox McCloud et son équipe font leur retour en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dans Star Fox, un remake du jeu Nintendo 64 Lylat Wars. Préparez-vous pour des combats aériens intenses et reprenez le système de Lylat des griffes du Dr Andross... une planète après l'autre.

Pilotez l'Arwing pour prendre part à des batailles aériennes et affronter des boss gigantesques dans la campagne ! Certaines missions vous demanderont également de prendre les commandes du Landmaster, un blindé léger, ou encore du Blue-Marine, un submersible d'exploration.

Choisissez le niveau de difficulté qui vous convient le mieux. La difficulté Facile, idéale pour les pilotes novices, allonge votre jauge de bouclier et évite aux lasers de perdre en puissance.