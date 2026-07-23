Splatoon Raiders - Plongez dans une expédition explosive sur Nintendo Switch 2

Les fans de la licence pensaient voir arriver Splatoon 4 rapidement, mais Nintendo en a décidé autrement en nous proposant un nouvel opus orienté solo, dénommé Splatoon Raiders. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch 2 en versions physique et dématérialisée, notre camarade Babidu a pu vous proposer son avis dédié dans nos colonnes. En attendant que tout le monde mette la main sur son exemplaire, nous vous laissons visionner la bande-annonce de lancement du jeu ci-dessous.

Sortez votre arsenal, équipez toutes sortes de gadgets et préparez-vous à liquider des hordes d'ennemis dans Splatoon Raiders, un jeu Splatoon centré sur le solo en exclusivité sur Nintendo Switch 2 !

Partez à la chasse aux trésors

Après un atterrissage forcé sur le mystérieux archipel Spirhalite, Mécano (c'est vous) fait équipe avec l'intrépide trio musical des Tridenfer pour trouver le moyen de quitter l'archipel, résoudre son mystère... et surtout de s'en mettre plein les poches !

Liquidez, pillez, équipez, recommencez !

L'archipel regorge de trésors à découvrir ! Partez en expédition pour mettre la main sur toutes sortes de trésors, d'armes et de trouvailles à utiliser pour améliorer votre équipement et développer votre base. Plus votre matériel est puissant, mieux vous pourrez liquider des boss toujours plus redoutables et ramasser un meilleur butin !