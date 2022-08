Nouveaux modes, nouveaux personnages... Splatoon 3 se dévoile avec de nombreuses images

Il parait qu'à trois, c'est mieux ? Alors que la sortie de Splatoon 3 se profile à l'horizon, Nintendo a publié hier un Nintendo Direct spécial dévoilant une foule de nouveaux détails (que vous pouvez retrouver ICI.) Le jeu s'annonce bien dans la droite lignée de ces prédécesseurs avec quelques nouveautés et améliorations que chacun appréciera- ou pas. Dans la foulée, Nintendo a dévoilé une foule de captures d'écran et d'images qui montre le jeu, ses modes et ses personnages en action. Nous vous proposons de retrouver ces images ci-dessous.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch