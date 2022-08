Splatoon 3 s'offre une série de publicité au Japon et un focus sur ses armes

Fidèle à lui-même, Splatoon 3, qui vient récemment de se dévoiler pratiquement de fond en comble durant son Splatoon 3 Direct dédié (voir notre article en cliquant ici), continue sa campagne de communication en proposant des publicités aussi décalées que bien pensées au Japon.

Si celles-ci ne nous apprennent rien de plus que ce que nous savions déjà, rien ne vous empêche d'y jeter un coup d'œil afin d'avoir un meilleur aperçu des armes du jeu, de sa direction artistique mais aussi et surtout de ses armes dont les tout nouveaux arcs. De quoi nous faire rêver encore un peu plus avant son imminente sortie.