Splatoon 3 passe en version 11.0.0 et affine encore sa copie

Incroyable mais vrai. Splatoon 3 est de retour… ou presque. Nintendo vient en effet de publier la liste des ajouts et correctifs qui seront intégrés au jeu pour la sortie de sa version 11.0.0, dès le jeudi 29 janvier.

Si l’on aurait pu s’attendre à de simples correctifs et à quelques packs d’armes supplémentaires, Nintendo a décidé de mettre les petits plats dans les grands en ajoutant une toute nouvelle mécanique au jeu, la fièvre encreuse. Cet état, dans lequel votre Inkling sera plongé après avoir liquidé une série d’adversaires, vous permettra de gagner en vitesse et de recouvrir le sol autour de vous de votre couleur. De quoi récompenser les bons joueurs.

Les zones de collision de votre personnage vont elles aussi être modifiées afin de rendre le jeu plus équilibré. Un nouveau bonus, ou plutôt le retour d’un bonus des anciens épisodes, fera également son apparition. Il permettra de cacher votre point d’arrivée après un super saut vers vos coéquipiers.

Autre ajout notable, une barre de vie apparaîtra désormais au dessus de vos adversaires afin de vous indiquer plus clairement quand vous pourrez en venir à bout lors des matchs en ligne.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid et prépare, on l’espère, l’arrivée imminente de Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2. À noter que cette version 11.0.0 de Splatoon 3 concerne les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 du titre.

La mise à jour 11.0.0 de Splatoon 3">Splatoon 3 sera disponible le 29 janvier 2026 et voit l'arrivée de nouvelles mécaniques, ainsi que certains changements afin de profiter encore mieux de vos aventures à Cité-Clabousse. Continuez à lire pour en savoir plus ! Fièvre encreuse Les Inklings et Octalings qui liquident rapidement une succession d'ennemis seront gagnés par la fièvre encreuse. Lorsque cet état s'active, un jet d'encre recouvre le sol autour de votre personnage. La fièvre encreuse dure environ 30 secondes pendant lesquelles vous pouvez courir et nager dans l'encre plus vite, et bénéficiez des bonus Pieds aux sec et Feu de l'action. De plus, si vous en profitez pour liquider ou aider vos coéquipiers à liquider des adversaires, vous pouvez prolonger la durée de la fièvre encreuse. Dans cet état, chaque liquidation provoquera un débordement d'encre qui se répandra autour de vos pieds. Raison de plus pour éliminer autant d'adversaires que possible ! Pour activer la fièvre encreuse plus facilement, n'hésitez pas à encrer du territoire et à aider vos coéquipiers à liquider des ennemis tout en essayant d'éliminer plusieurs ennemis à la suite. Vous pouvez aussi liquider des adversaires eux-mêmes en état de fièvre encreuse. En résumé, travaillez en équipe pour l'activer et booster vos attaques ! Barre d'énergie Avec la version 11.0.0, vous pourrez désormais voir la barre d'énergie des adversaires que vous touchez. Jusqu'ici, l'état d'un adversaire ne pouvait être estimé qu'en observant la quantité d'encre qui le recouvrait... une tâche délicate dans le feu de l'action ! Maintenant, leur barre d'énergie s'affiche au-dessus de leur tête pendant quelques secondes, sauf s'ils se cachent derrière un élément du décor ou dans leur encre ! Quelques exceptions cependant : si par exemple vous utilisez Encre thermique, ou si l'adversaire a été marqué avec un détecteur ou un sonar paf, vous pourrez le voir ! Vous pourrez aussi voir la barre d'énergie de vos coéquipiers lorsqu'ils subissent des dégâts. Surveillez bien le niveau des barres d'énergie pour soutenir vos coéquipiers en difficulté ou encore attaquer les adversaires affaiblis ! Zones de collision Avec la version 11.0.0, il pourra être plus simple (ou plus difficile) de toucher un adversaire. La zone sensible aux attaques des personnages qui nagent dans l'encre a été légèrement réduite. Depuis le premier Splatoon sur Wii U, la taille de la zone de collision évoluait légèrement à mesure que les joueurs s'habituaient à viser avec les commandes par mouvements. Les joueurs s'étant habitués à ce style de jeu, cette variation de taille a perdu son importance. Dans la version 11.0.0, les zones de collision des adversaires dans l'encre et sous forme humanoïde sont similaires, afin d'éviter qu'ils puissent se faire toucher lorsqu'ils se cachent derrière un mur. Mais pour éviter que les adversaires ne deviennent trop difficiles à toucher, certaines modifications ont été apportées aux zones de collision des tirs du joueur. La zone de collision des armes principales à courte portée est désormais beaucoup plus grande, et celle des armes principales à longue portée, légèrement plus grande. Même si les combats rapprochés sont toujours plus risqués, les joueurs équipés d'armes à courte portée auront désormais un avantage s'ils affrontent des adversaires disposant d'armes qui, traditionnellement, ont une meilleure portée. À titre d'illustration, voici quelques exemples : Liquidateur Jr. Les adversaires qui évoluent dans l'encre sont un petit peu plus difficiles à atteindre. Les adversaires sous forme humanoïde sont beaucoup plus faciles à atteindre. Liquidateur Les adversaires qui évoluent dans l'encre sont un peu plus difficiles à atteindre. Les adversaires sous forme humanoïde sont un peu plus faciles à atteindre. Extraceur + zoom Les adversaires qui évoluent dans l'encre sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Les adversaires sous forme humanoïde sont un petit peu plus faciles à atteindre. Réception réussie Le bonus Réception réussie permet de réaliser un super saut en dissimulant le point de réception à l'équipe adverse. Pour éviter de submerger trop facilement l'adversaire, la durée du super saut a été augmentée en fonction de la distance lorsque ce bonus est équipé. Par exemple, vous mettrez désormais plus de temps à sauter d'un bout à l'autre du stage lorsque le bonus Réception réussie est équipé. Seul le temps de vol du saut augmente, le temps de chargement du saut reste identique. D'autres changements et ajustements ont été apportés pour améliorer l'équilibrage du jeu. Splatoon 3">Vous pouvez apprendre comment mettre à jour votre jeu ici.

Source : Nintendo