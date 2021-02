Interview vidéo d'EvilSquid et discussions autour de Splatoon 3

Après la récente publication de la toute première bande-annonce de Splatoon 3, nous avons proposé au Youtubeur EvilSquid d'en discuter dans un entretien et de répondre à quelques questions. Il a généreusement accepté et nous avons donc pu discuter de lui, de son parcours et évidemment de Splatoon 3 pendant plus d'une heure.

Parmi les sujets abordés, nous avons notamment confronté nos théories et nos envies sur l'avenir de Splatoon, nous avons réagi à l'annonce du troisième épisode et aborder le douloureux sujet des hacks sur Splatoon 2 et du datamining. Le timer des questions est disponible sous la vidéo. Cet entretien a eu lieu sur Discord le 23 février dernier . Les vidéos en arrière-plan visuel sur le montage de l'entretien ne sont pas celles de notre entretien, elles sont issues de la chaîne d'EvilSquid ainsi que d'autres chaînes telle que celle de Nintendo France et bien d'autres (tous les liens sont dans la description). Les extraits de Splatoon 2 sont quant à eux issus de nos vidéos maison.

Encore une fois merci à EvilSquid de s'être prêté au jeu. Bon visionnage.