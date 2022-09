Splatoon 3 est de sortie et lance son premier QR Code pour l'application Splatnet 3

Enfin ! Il est là, disponible. Le très attendu Splatoon 3 est sorti exclusivement sur Nintendo Switch et pour l'occasion, Nintendo a lancé sa traditionnelle petite bande-annonce de lancement mais aussi et surtout le coup d'envoi de Splatnet 3, l'application officielle pour téléphone de Splatoon 3.

Disponible gratuitement en téléchargeant l'application Nintendo Switch Online pour téléphone, Splatnet 3 accueille une nouvelle fonction, celle de lecture de QR Code afin d'obtenir des bonus en jeu. Pour démarrer cette série de QR Code, Nintendo a dévoilé le premier de ces codes, visible ci-dessous, celui-ci donne accès à une nouvelle bannière gratuitement. Cliquez-ici pour lire notre test complet du jeu.

The Lab is happy to report there’s a stylish banner celebrating the launch of Splatoon 3 that you can claim for free!



Scan the QR code on SplatNet 3 via the Nintendo Switch Online app and you’ll receive a free banner you can use to customize your Splashtag! pic.twitter.com/mBI37kBohh