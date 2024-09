Splatoon 3 - Les nouveaux amiibo Calamazones et Tenta-cool sont disponibles

Comme annoncé il y a peu, en parralèle du démarrage imminent du grand Festival de Splatoon 3 qui verra s'opposer, du 13 au 16 septembre 2024 , le Passé, le Présent et le Futur, de nouveaux amiibo débarquent et avec eux de nouveaux équipements à obtenir. Vendu au prix de 29,99 euros le pack, les amiibo des Calamazones et des Tenta-cool sont disponibles en magasin , pour obtenir l'intégralité de ces amiibo il vous faudra donc débourser pas moins de 59,98 euros. Pour vous aider dans votre choix Nintendo vous a concocté deux vidéos de présentations de ces amiibo et des équipements que vous obtiendrez en jeu en les scannant.