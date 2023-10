Splatoon 3 : les résultats du Splatoween

Ce week-end, c'était Halloween dans Splatoon 3 avec un festival spécial monstres en tous genres. Pendant deux jours l a Cité-Clabousse s'est parée de citrouilles et de sorcières et à vécu au rythme des chansons des Tridenfer. Notez que la fête s'étendait aussi, pour la première fois, à Chromapolis, accessible via la gare du Pass d'extension. On y retrouvait bien évidemment les Calamzones plus vamps que jamais.

Pour ce Splatoween, les joueurs pouvaient récupérer des costumes monstrueux et devaient choisir leur camp entre celui des squelettes, des zombies ou des fantômes... Les combats furent rudes et décharnés mais après deux jours de lutte salissante, le verdict est tombé- et il est sans appel. Le camp des amis des fantômes a gagné avec 33 points !

Pour vous replonger dans l'ambiance de ce Splatoween à Cite-Clabousse et Chromapolis, et découvrir les résultats donnés (toujours avec humour) par Pasquale, Angie et Raimi, retrouvez notre vidéo ci-dessous.

,

,