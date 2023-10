Zombie, squelette ou fantôme ? Splatoon 3 annonce son Splatoween le festival spécial Halloween

Enfin ! Après l'absence l'année dernière d'un Festival spécial Halloween dans Splatoon 3, cette injustice est réparée. Zombie, squelette ou fantôme ? C'est la question à laquelle vous allez devoir répondre et vous battre pour défendre votre choix lors du prochain Festival qui aura lieu du samedi 28 octobre à 2 heures du matin (heure de Paris) jusqu'au lundi 30 à la même heure .

Le camp des Zombies sera en vert, celui des Squelettes en orange et les fantômes en violet. Pour l'occasion, Pasquale, Raimi et Angie seront totalement déguisés et des costumes seront disponibles en jeux pour vos Inklings et vos Octalings.

Zombie, squelette ou fantôme ? Préparez-vous à défendre les couleurs du compagnon surnaturel de votre choix dans ce nouveau festival ! pic.twitter.com/z07pvT3VYV — Splatoon France (@Splatoon_FRA) October 13, 2023

Voici l'occasion rêvée de mettre la main sur un équipement à faire peur pour fêter Splatoween avec style ! #Splatoon3 pic.twitter.com/vG3tQ5PKv0 — Splatoon France (@Splatoon_FRA) October 13, 2023