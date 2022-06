Splatoon 3 : les Octalings se font des cheveux

Nintendo continue de faire la promotion de Splatoon 3 en attendant sa sortie en septembre prochain en publiant des images des redoutables nouveaux ennemis, des Octalings "sans pitié", facilement reconnaissable grâce à leur imposante chevelure. De quoi donner du fil à retorde aux joueurs et mettre leur nerfs en pelote (de laine, bien sûr.) Retrouvez ces images sur cette page (+ quelques autres) et pour plus de détails, voir nos news précédentes.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch

