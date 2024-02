Splatoon 3 : La Tour de l'Ordre - Le second DLC du pass d'extension est enfin disponible

Le second DLC du pass d'extension de Splatoon 3 est enfin disponible . Après de longs mois d'attente, Splatoon 3 : Tour de l'Ordre l'extension solo typée Roguelite est à présent gravissable. Vendue au prix de 24,99 euros (pour le pass d'extension complet qui comprend ce DLC et un skin pour le Hub du jeu), ce contenu vous proposera de nombreuses heures et de nombreuses tentatives pour en voir le sommet.

Il s'agit en effet d'un mode dans lequel chaque mort oblige à recommencer une ascension depuis le début pour ainsi mieux préparer les affrontements et nombreux dangers que cette Tour de l'Ordre compte mettre sur votre chemin. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre preview de ce DLC.