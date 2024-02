Splatoon 3 : Tour de l'Ordre - Découvrez notre gameplay maison du second DLC de Splatoon 3

En attendant notre test complet de cette extension, découvrez sans plus attendre notre gameplay maison de Splatoon 3 : Tour de l'Ordre avec trois ascensions différentes. Avec trois armes et donc trois gameplay différents, découvrez la diversité de ce DLC aux multiples possibilités. Attention cependant, il s'agit de trois ascensions réussies qui spoilent donc l'intégralité des boss et événements de ce DLC, à regarder avec modération. La première à l'éclatana, la seconde au sauceur et la troisième au para-encre. Il s'agit de gameplay non montés qui vous proposeront de voir 90 niveaux de la Tour de l'Ordre.