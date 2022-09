Splatoon 3 - Trois fois plus de plaisir dès maintenant sur Nintendo Switch

L'attente est terminée pour les fans de mollusques et de peinture ! Splatoon 3 est officiellement disponible sur Nintendo Switch ce vendredi 9 septembre 2022 . Joueuses et joueurs peuvent explorer et repeindre la très aride Contrée Clabousse avec les nouvelles armes qu'offrent cet épisode, et découvrir les autres nouveautés qui attendent les Inklings et Octalings chevronnés. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons de lire le test très complet de notre ami Babidu juste-ici.

Splatoon 3 est un nouveau chapitre autant destiné aux néophytes qu’aux joueuses et joueurs de longue date, proposant à la fois de nouvelles fonctionnalités inédites mais aussi des modes connus de tous, réinventés à cette occasion de diverses façons : Encrez pour la victoire : Joueuses et joueurs peuvent utiliser leurs armes pour encrer tout ce qui les entoure. Projeter de l’encre sur vos adversaires permet de les éliminer (temporairement) et, en optant pour la forme calamar, il est possible de plonger dans l’encre de son équipe pour se déplacer à toute allure et furtivement dans le niveau. Cette capacité étonnante permet d’escalader les murs, de traverser les grillages, et de remplir son réservoir d’encre. Enfin, les nouvelles techniques de vrille calamar et déferlante calamar vous aideront à explorer la carte plus rapidement.



Un arsenal coloré : Tous les types d’armes issus des jeux précédents sont de retour, ainsi que de nouveaux types inédits. Joueuses et joueurs peuvent écraser leurs adversaires à l’aide des rouleaux, sabrer les ennemis à proximité avec le nouveau Éclatana Doto ou changer la donne grâce à de nombreuses capacités spécialescomme le Cavasquale.



Jouer avec ses ami(e)s : Chaque mode présent dans le hall du jeu, à l’exception des matchs anarchie (série), peut être joué à plusieurs. Il est possible de continuer à jouer au sein du même groupe après la fin d’un match – une grande première dans la série. Joueuses et joueurs peuvent aussi utiliser une connexion sans fil locale pour jouer avec des partenaires à proximité, dans les différents modes de la Calamarcade.



Guerres de territoire : Ce mode multijoueur en ligne* oppose deux équipes lors d’un combat de trois minutes afin de recouvrir la plus grande surface d’encre. De nouveaux stages tels que la banlieue Balibot, le canyon aux colonnes, la casse Rascasse et le réservoir Rigadelle viennent s’ajouter à d’anciens niveaux tels que les galeries Guppy, le pont Esturgeon, et le club Ca$halot. Il y a un total de douze stages disponibles, à découvrir dès la sortie, et d’autres seront ajoutés via des mises à jour gratuites.



Festivals : Dans ces événements, chacun choisit un camp parmi les trois disponibles autour du thème annoncé afin de rejoindre l’équipe qui devra défendre ses couleurs. Les festivals se déroulent en deux temps : dans le premier, les trois équipes s’affrontent en duel dans des guerres de territoire à 4 contre 4. Dans le second temps, les règles changent pour faire place à la guerre tricolore, un nouveau mode dans lequel les trois camps s’affrontent sur le terrain. L’équipe qui représente le camp en tête du classement arrivera-t-elle à se défendre dans ce format unique à 4 contre 2 contre 2 ?



Matchs anarchie : Ce mode saura tester les talents de toutes et tous : joueuses et joueurs participent à des combats lors de quatre modes en rotation, afin de dominer les classements au terme de matchs à objectifs. Le mode Match anarchie (série) permet de jouer en solo, quand le mode Match anarchie (ouvert) est idéal pour celles et ceux souhaitant jouer entre amis.



Salmon Run : Dans ce mode chaotique et coopératif pour quatre joueuses ou joueurs, le but est de repousser des vagues de terribles Salmonoboss. Ce mode est désormais disponible à tout moment.



Retour des mammifériens : Dans cette nouvelle campagne du mode Histoire à découvrir en solo, incarnez Numéro 3 et menez la lutte face aux Octariens pour découvrir les secrets d’Alterna et de la bouillie hirsute qui la pollue. Ce mode sert également de terrain d’entraînement idéal pour maîtriser les différentes armes et performer dans le mode multijoueurs.



Options de personnalisation : Splatoon 3 propose de nouvelles options et de nouveaux éléments de personnalisation encore plus étendus, disponibles dans les boutiques de Cité-Clabousse. Les dernières tenues, poses de victoire, décorations de casiers et bien plus encore sont à découvrir dans le catalogue saisonnier. Le catalogue de la saison 1 est disponible dès le lancement, et chaque saison dure trois mois. Des mises à jour régulières et gratuites, ainsi qu’un important DLC payant, sont également prévus.