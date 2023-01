Splatoon 3 - Découvrez Pasquale, Angie et Raimi dans une folle interview

Décidemment, nous n'avons pas fini d'entendre parler de Splatoon 3 (pour notre plus grand bonheur) puisque Nintendo vient de publier un entretien spécial avec Pasquale, Angie et Raimi, alias les Tridenfer ou bien encore des idôles de Splatoon 3. Entre apparitions dans le mode solo et à chaque lancement du jeu, la vie d'icônes de la Contrée Clabousse semble bien remplie.

Dans cet entrevue traduite en français par Nintendo France et qui avait été publiée dans l’édition Hiver 2022 du Nintendo Magazine, nous pouvons en apprendre plus sur nos idôles favorites, notamment que c'est la musique qui les a réunis et notamment le tube Calamari Inkantation ou encore que Raimi est le compositeur de l'hymne de Splatoon 3 Anarchy Rainbow. Pour lire l'intégralité de cette entretien c'est par ici !

Apprenez comment Pasquale, Angie et Raimi se sont rencontrés et bien plus avec notre interview des Tridenfer ! #Splatoon3https://t.co/IDzSR9KWUl — Splatoon France (@Splatoon_FRA) January 30, 2023

