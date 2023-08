Splatoon 3 annonce des averses pour sa prochaine saison

Prévue pour démarrer dès le vendredi 1 er septembre prochain à partir de 2 heures du matin et pour durer jusqu'au vendredi 1 er décembre suivant à la même heure , la cinquième saison de Splatoon 3 portera le doux nom de la Saison des averses et proposera de nouvelles armes, deux nouvelles arènes et un nouveau stage de Salmon Run en plus d'un tout nouveau catalogue, de nouveaux objets et la possibilité de retourner vos casquettes.

Cette cinquième saison proposera de boucler une première fois la boucle des saisons du jeu qui ont commencé à sa sortie le 9 septembre 2022 . Découvrez la bande-annonce de cette nouvelle saison ci-dessous :