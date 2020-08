Spellbreak : le free-to-play sera disponible sur Nintendo Switch à son lancement

Spellbreak est un free-to-play du genre Battle Royale dynamique et nerveux proposant aux joueurs des combats magiques uniques se déroulant dans un univers fantaisie.

Annoncé il y a quelques mois de cela le jeu fait encore parler de lui car celui-ci était présent hier lors de l'Opening Night Live de la Gamescom organisé par Geoff Keighley. En effet, en plus d'un nouveau trailer, les développeurs nous ont informés que Spellbreak sera disponible sur Nintendo Switch au lancement du jeu. Il ne faudra pas attendre longtemps car le jeu est prévu pour le 3 septembre 2020 sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

Retrouvez dès maintenant le nouveau trailer officiel de Spellbreak en question ci-dessous.

Source : Youtube