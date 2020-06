Spellbreak annoncé sur Nintendo Switch

Spellbreak est un genre Battle Royale dynamique et nerveux proposant aux joueurs des combats magiques uniques se déroulant dans un univers fantaisie. Annoncé initialement sur la plateforme d'Epic Games et plus tard sur PS4, Spellbreak rejoindra aussi les rangs de la Nintendo Switch. Sans plus de précision concernant sa date de sortie exacte, le jeu est tout de même prévu courant de l'année 2020.

A l'heure actuelle les équipes de développement n'ont pas pris de décision concernant le système de monétisation (Free To Play ? Buy and Download ?) mais des packs de démarrage sont d'ores et déjà disponibles à l'achat pour aider les équipes à financer le projet sur PC et qui vous donneront des bonus exclusifs en jeu.

Retrouvez dès maintenant le trailer officiel de Spellbreak ci-dessous.

