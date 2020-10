Spellbreak - La mise à jour Prologue : The Gathering Storm sera disponible le 22 octobre

Il est toujours bon pour un free-to-play de se voir enrichir de contenu supplémentaire afin de garder les joueurs en haleine et attirer de nouvelles têtes, et Spellbreak ne déroge pas à la règle. Le 22 octobre prochain , le titre s'offrira sa première mise à jour saisonnière baptisée Prologue : The Gathering Storm, et apportera les éléments suivants :

Le « Prologue : The Gathering Storm » , qui sera gratuit pour tous les joueurs et inclura des quêtes hebdomadaires

Le mode « Clash » , des matchs à mort par équipes de 9v9 avec trois squads par équipe

De nouveaux Talents qui permettront aux joueurs de customiser davantage leur style de jeu :

Vigeur – bonus de santé

Ambidextre – active la capacité de classe passive dans le gant de l’autre main

Prévoyance – dévoile les joueurs à proximité sur la mini-carte et montre les prochains sanctuaires / cercles

Le contenu d’Halloween avec de nouveaux artéfacts, tenues, nuages, rémanences, emotes et badges !

Pour rappel, est accessible gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch, et vous pouvez également retrouver le test de notre ami Guyoon juste ici.