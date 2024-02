South Park : Snow Day! sortira fin mars sur Nintendo Switch

Cartman et sa bande sont de retour sur Nintendo Switch, et cette fois-ci l'action se fera en équipe ! South Park : Snow Day! propose aux joueurs de sauver leur bourgade dans un jeu d'action en co-op en incarnant le petit nouveau. Disponible à partir du 26 mars 2024 sur Nintendo Switch, nous vous laissons (re)découvrir son trailer ci-dessous.

Faites équipe avec Cartman, Stan, Kyle et Kenny pour sauver la ville dans ce jeu d'action en coop. Devenez « le nouveau », personnalisez votre apparence et frayez-vous un chemin à travers les rues enneigées de South Park dans un tout nouveau scénario à suivre en solo ou à 4 entre amis*1. Équipez des armes uniques et déployez des compétences spéciales dévastatrices et améliorables dans une nouvelle aventure pour sauver le monde et profiter d’un jour sans école. SOUTH PARK: SNOW DAY! fera son arrivée le 26 mars sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.