SOUTH PARK : SNOW DAY ! Une édition collector dévoilée sur PC, PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch

Cartman, Kenny, Stan et Kyle sont de retour.! Cela faisait longtemps que les héros de la série culte de Matt Stone et Trey Parker n'avaient pas eu droit à un nouveau jeu mais les revoilà dans un jeu coopératif à 4 joueurs en 3D. Pour mémoire, South Park est une turbulente série animée créée en 1997 et qui, malgré les années qui passent, reste toujours aussi populaire.

Corrosive, irrévérencieuse, grossière et incorrecte, la série est d'ailleurs toujours en production. Elle continue d'année en année à repousser les limites du bon goût et de la bien-pensance comme avec le téléfilm (actuellement sur Paramount +) South Park : Joining the Panderverse dans lequel nos héros se font remplacer par "des filles issues de la diversité qui se plaignent du patriarcat" et doivent affronter la redoutable Kathleen Kennedy, une des boss de Disney !

SOUTH PARK : SNOW DAY !​ s'annonce cependant bien moins subversif- en tout cas, à première vue. Nos héros, aidés par un "p'tit nouveau" (dirigé par le joueur) doivent s'unir pour sauver la ville ravagée par une tempête de neige cataclysmique et envahie par une horde d'ennemis...

En attendant de pouvoir tester le jeu, édité par THQ Nordiq, on découvre que SOUTH PARK : SNOW DAY ! bénéficiera d'une édition limitée dans laquelle on trouvera notamment une boule à neige, des cartes de tarot, un bonnet tricoté et même un porte-papier toilette parlant ! Retrouvez le détail de cette édition ainsi qu'une présentation du jeu, un trailer de gameplay et quelques images ci-dessous;

Notez que l'édition limitée de SOUTH PARK : SNOW DAY ! est actuellement en précommande sur Amazon au prix de 219,99€ (lien Partenaire).

Contenu de l'édition collector de SOUTH PARK : SNOW DAY ! :

Grand sorcier Cartman : Boule à neige, diamètre de la boule à neige 12,5 cm / 5 pouces, hauteur 17 cm / 6,8 pouces. Fabriqué à partir de verre et de résine

Grand sorcier Cartman : porte-papier toilette parlant

Grand sorcier Cartman : Bonnet tricoté

SOUTH PARK : SNOW DAY ! - 6 cartes de tarot

- 6 cartes de tarot SOUTH PARK : SNOW DAY ! - Bande originale

- Bande originale Jeu sur Nintendo Switch, Xbox Series X, PS5 ou PC

Détails de SOUTH PARK : SNOW DAY ! :

Frayez-vous un chemin à travers la ville enneigée de South Park dans ce tout nouveau jeu coopératif en 3D

Une tempête de neige aux proportions épiques a recouvert la ville de South Park et c'est à Cartman, Stan, Kenny, Kyle et vous, le p'tit nouveau, de sauver la ville.

Découvrez un jeu coopératif pour la première fois dans un jeu South Park avec jusqu'à trois amis ou robots alliés - déclenchant des attaques puissantes et coordonnées sur vos ennemis

Équipez et améliorez des armes de mêlée et à distance dévastatrices. Déployez des capacités et des pouvoirs spéciaux qui mettront à genoux des hordes d'ennemis et des boss épiques

Utilisez une large gamme de produits cosmétiques emblématiques et personnalisez votre personnage avec des combinaisons possibles infinies, des bonnets aux t-shirts Cheesy Poof en passant par les mentonnières.

SOUTH PARK : SNOW DAY ! sera disponible le 26 mars 2024 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour rappel, vous pouvez déjà retrouver les héros de South Park sur Nintendo Switch avec South Park : L'annale du destin et South Park : Le Bâton de la Vérité, tous deux édités par Ubisoft.

